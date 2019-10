Diocesi di Susa: monsignor Nosiglia nuovo amministratore apostolico

«Il Santo Padre, in seguito alle dimissioni per raggiunti limiti di età del vescovo di Susa, monsignor Alfonso Badini Confalonieri, mi ha nominato amministratore apostolico, con tutte le facoltà del vescovo diocesano, di questa diocesi. È un ministero che svolgerò in questi prossimi anni, in cui il papa mi ha chiesto di continuare ad essere arcivescovo di Torino». Con queste parole oggi, sabato 12 ottobre, l'arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia ha sciolto il segreto pontificio e annunciato la nuova investitura apostolica. «Il mio compito sarà quello di favorire un percorso di comune impegno pastorale delle due diocesi, di Torino e di Susa: in Piemonte, questa disposizione è la seconda, dopo le diocesi di Cuneo e di Fossano, che come sapete hanno già un solo vescovo». E ha poi specificato: «Non si tratta di un accorpamento, perché le due diocesi restano tali, ma di una unione di entrambe "in persona episcopi", con lo stesso vescovo».

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 15 ottobre 2019