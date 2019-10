"Car pooling": via al progetto-pilota in bassa val Susa

Sembra quasi una parola d’ordine irriverente, invece punta soltanto, in modo giocoso, a spronare gli automobilisti a “farsi furbi”, accettando la sfida di seminare e far crescere la cultura della mobilità condivisa e sostenibile. Prende proprio il nome di “Fate fürb”, declinazione piemontese di “Fai il furbo”, il progetto di car pooling che la Città metropolitana intende avviare in modo sperimentale sul territorio della bassa valle di Susa, all’interno del progetto di cooperazione transfrontaliera Alcotra Italia-Francia...

su Luna Nuova di martedì 15 ottobre 2019