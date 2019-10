La diocesi di Susa nelle mani di Cesare Nosiglia

La notizia era nell’aria già da qualche mese, da quando monsignor Alfonso Badini Confalonieri aveva presentato le dimissioni dalla guida della diocesi di Susa per raggiunti limiti d’età, il 1° agosto scorso, ma l’annuncio ufficiale è arrivato sabato mattina, quando sacerdoti e laici erano riuniti in assemblea presso Villa San Pietro. Papa Francesco ha accolto le dimissioni del vescovo Alfonso e nominato come amministratore apostolico l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, suo coscritto del 1944, ma già...

su Luna Nuova di martedì 15 ottobre 2019