Rivalta-Orbassano, investito sulla rotonda killer: anziano grave al Cto

È un 80enne residente a Rivalta il pensionato che è stato investito intorno alle 15 di venerdì 11 ottobre. Il fatto è accaduto alla rotonda in prossimità del supermercato Eurospin, tra Orbassano e Tetti Francesi, dove l’uomo che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stato investito da un’automobile che non ha dato la precedenza al pedone. A prestare i primi soccorsi è stato il conducente stesso dell’auto, un uomo di 39 anni, che è immediatamente sceso dal veicolo per prestare aiuto. Sul posto poi sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il pensionato con l’elisoccorso fino all’ospedale Cto di Torino con un codice rosso...

Su Luna Nuova di martedì 15 ottobre 2019

