"Bike to work": più pedali e più guadagni

Parte dai comuni del Patto territoriale Zona Ovest il primo progetto di “Bike to work” attivato in Piemonte. Da Collegno a Grugliasco, passando per Rivoli, Rosta, Buttigliera e Villarbasse fino ad Alpignano, Pianezza, Druento, San Gillio e Venaria, prosegue dunque il sostegno alla mobilità sostenibile. L’obiettivo resta sempre quello di diminuire drasticamente il numero di auto che circolano nei comuni della cintura. Dopo gli incentivi per l’acquisto di bici, tradizionali ed elettriche, ora si intende...

su Luna Nuova di venerdì 18 ottobre 2019