Sestriere: una "maglia rosa" in cima al Fraiteve

Mentre si scaldano i motori per la Coppa del Mondo di sci 2020 e filtrano le prime notizie sull’arrivo del Giro d’Italia 2020 in cima al monte Fraiteve, che sarà reso ufficiale il prossimo 24 ottobre nella presentazione della corsa rosa a Milano, la ViaLattea approfitta della “stagione morta” per promuoversi in giro per l’Italia e per il mondo. Il settore del turismo resta un mercato trainante, sempre più globale, nell’economia nazionale. Questo è quanto emerge dal Ttg di Rimini, fiera dedicata agli operatori...

su Luna Nuova di venerdì 18 ottobre 2019