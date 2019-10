Bruino, truffa e usura: presi gli ‘affaristi’ della ’ndrangheta

Passavano principalmente da Bruino gli affari dell’organizzazione criminale legata alla ‘ndrangheta smantellata dalla squadra mobile di Torino al termine di una lunga e complessa indagine che ha toccato diverse regioni. Sedici arresti, altri 30 indagati, almeno trenta vittime e oltre tre milioni di euro sequestrati. Ed a recitare un ruolo di primo piano era Vittorio Ceretta, 78 anni, già noto alle forze dell’ordine per via dei suoi numerosi precedenti. Sarebbe infatti al centro degli intrighi finanziari perpetrati dalla Cedefa sas che, attraverso personaggi criminali e in apparenza nullatenenti, costituiva società di capitali a cui, con documenti falsi, con l’aiuto di broker e commercialisti compiacenti, faceva ottenere finanziamenti da enti pubblici (come Finpiemonte, la finanziaria della Regione)...

