Condove piange Giorgio Argentino, storico giornalaio e tenore

E’ mancato Giorgio Argentino, storico giornalaio di Condove che per mezzo secolo ha lavorato e tenuto aperta la vecchia edicola esistente in via Torino, prima di svoltare sulla piazza del paese. Aveva 85 anni e da più di tre era ospite della casa per anziani di San Giuliano, a Susa. Della famiglia sono rimasti i parenti più stretti. Ultimo figlio di Laura Peretti e Giovanni Argentino, ha lasciato nella comunità condovese una traccia e un ricordo scritti, con il tocco leggero della riservatezza, sul personale sentiero...

su Luna Nuova di martedì 22 ottobre 2019