Pero e Gepa, debutto sotto la pioggia al marrone di Villarfocchiardo

Occhi umidi. Non soltanto per la pioggia battente della domenica pomeriggio, alla 58ª edizione della Sagra del Marrone, che nonostante il meteo parzialmente avverso ha raccolto intorno all’oro dei boschi villarfocchiardesi migliaia di persone tra sabato e domenica. Il 2019 è stato infatti un anno tragico per la Sagra e per la castanicoltura valsusina. Ci hanno infatti lasciati Roberto Rocci, storico presidente della Maruna, la cooperativa che, nata dal nulla, oggi conta ben 160 soci più un numero considerevole di conferitori non soci, occupando in pratica oltre un terzo del mercato all’ombra del Rocciamelone, Renzo Durandetto, per decenni presidente della Pro loco di S.Giorio ed anima della Festa del Marrone che si svolge la settimana successiva alla Sagra villarfocchiardese. Ma soprattutto un incidente in montagna si è portato via, un sabato di fine inverno, Giancarlo Ghiotti, anima dell’associazionismo villarfocchiardese e per 40 anni volto del carnevale e della Sagra nei panni di Pero, la maschera che da sempre fa coppia con Gepa…

Su Luna Nuova di martedì 22 ottobre 2019