Autotrasportatori si diventa: al via un corso di formazione

Partirà a metà gennaio 2020 il nuovo corso di formazione per autotrasportatori promosso e finanziato da Astra Cuneo e Hankook Italia con il contributo, a livello locale, della fondazione Magnetto: il progetto "Truck Driver Academy" è stato presentato stamattina in una conferenza stampa che si è tenuta a Bussoleno presso la sede dell'Unione montana Valle Susa, che ha sposato l'iniziativa impegnandosi a promuoverla sul territorio. Il primo bando, che si è sviluppato nella provincia di Cuneo, ha dato ottimi risultati in termini di risvolti occupazionali, con oltre l'80 per cento degli allievi che ha poi trovato un impiego stabile presso le aziende dell'autotrasporto. A giugno è stato lanciato un secondo bando, aperto ai giovani fino ai 35 anni, che consentirà il conseguimento delle patenti C, E e CQC, a cui seguirà un tirocinio di due mesi nelle aziende del settore: è ora aperta la fase di raccolta delle adesioni e di selezione dei candidati.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 25 ottobre 2019