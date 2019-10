Bussoleno, guerra all'antennone: i residenti accusano dolori alla testa

Opportunità o pericolo? Il 5G è già divisivo prima ancora di entrare in funzione. Lo è soprattutto a Bussoleno, dove è iniziato un dibattito serrato sull’antennone della Telecom in via Mattie, che per adesso fa parte delle rete 4G, ma che in un futuro non lontano potrebbe fungere anche da tramissione per la rete 5G. Intanto nelle scorse settimane proprio a Bussoleno è nato il Codarem, il Comitato di difesa dalle radiazioni elettromagnetiche…

Su Luna Nuova di venerdì 25 ottobre 2019