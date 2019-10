Già questa mattina i tecnici della Città metropolitana saranno al liceo Curie-Levi per verificare le cause del crollo di alcuni pannelli del controsoffitto. Il distacco è avvenuto nelle notte tra mercoledì e giovedì con tutta probabilità in seguito alle abbondanti precipitazioni di questi giorni che potrebbero aver originato delle infiltrazioni...

Su Luna Nuova di venerdì 25 ottobre 2019