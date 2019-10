Topi d'alloggio, la maledizione dei Santi a Villarfocchiardo

Una maledizione, oppure una precisa scelta dei ladri. Da almeno tre anni il periodo a cavallo fra la Sagra del Marrone e il ponte dei Santi è caratterizzato da furti in casa a Villarfocchiardo. L’anno scorso era toccato ad una famiglia impegnata nella veglia alternativa alla moda dilagante di Halloween organizzata dalla parrocchia, che al ritorno dalla festa aveva avuto l’amara sorpresa di trovare la propria abitazione della borgata Comba svaligiata. E quest’anno l’assalto dei ladri è arrivato, puntuale, ma con qualche giorno di anticipo. Due gli episodi segnalati nella parte periferica del paese, fra via Chiesali e via Giaconera, nella serata di venerdì 25 ottobre…

Su Luna Nuova di martedì 29 ottobre 2019