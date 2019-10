Beinasco, Alberto: un campione al tornio

Si chiama Alberto Nobili il vincitore del “Cnc contest”, il concorso lanciato da Randstad in collaborazione con Siemens Cnos-Fap, Serra Srl, Officine Vica Spa, Dana Graziano Srl e Tavolo della meccanica Piemonte. Nobili, beinaschese, 24 anni e un diploma in agraria, è risultato il più abile tornitore della tappa di Torino, qualificandosi così per la finale nazionale della manifestazione, che si terrà a Piacenza il 28 novembre...

Su Luna Nuova di giovedì 31 ottobre 2019

