Controlli a raffica nelle zone isolate per prevenire i furti

I ladri sono avvisati: dopo i due colpi di venerdì 25 ottobre a Villarfocchiardo, di cui uno andato a segno, in via Suisse, e un altro fallito in via Giaconera, grazie all’arrivo della proprietaria e al tempestivo intervento di un vicino di casa, i carabinieri della compagnia di Susa, comandati dal capitano Davide Cozzolino, hanno deciso di intensificare ulteriormente i controlli nelle zone più periferiche di alcuni comuni della bassa valle di Susa, per cercare di prevenire il fenomeno dei furti in abitazione. Un fenomeno...

su Luna Nuova di giovedì 31 ottobre 2019