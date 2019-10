Dieci ore di black-out nelle borgate, protesta ad Exilles

Dieci ore di buio, di black out elettrico. Nell’era dell’elettronica, del computer ma anche delle caldaie che senza elettricità non riscaldano, sono tante. Troppe. Non ci siamo più abituati, eppure succede ancora. L’ultima volta è accaduto giovedì scorso nelle borgate montane dell’Indiritto di Exilles ed in parte nelle proprie gemelle di Salbertrand. Ad Exilles sono state una cinquantina le famiglie coinvolte fra le frazioni Cels, Deveys e San Colombano…

Su Luna Nuova di giovedì 31 ottobre 2019