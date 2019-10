Il numero civico diventa lampeggiante per guidare i mezzi di soccorso

Nel febbraio 2017 a Torino muore Alla, moglie di Claudio Zoffoli, dopo aver lottato per quasi due anni contro un tumore. Nel suo ultimo mese di vita, è stato necessario più volte chiamare il 118 per delle crisi respiratorie ed alcune volte questo succedeva nelle ore notturne. Abitando in un interno di un civico, ed essendo il numero anche poco visibile sulla parete del condominio, tutte le volte l’uomo doveva lasciare la moglie sola e scendere in strada per segnalare all’ambulanza dove fermarsi…

Su Luna Nuova di giovedì 31 ottobre 2019