Riforma del "Terzo Settore", se ne parla ad Almese

Il Comune di Almese, con il patrocinio dell'Unione montana Valle Susa, organizza una serata dedicata alle associazioni di volontariato, in programma mercoledì 6 novembre alle 20,30 nella sala consiliare di via Roma 4: il titolo è “Guida pratica alla riforma del terzo settore: cosa c'è da sapere? Opportunità e prospettive per l'evoluzione delle nostre associazioni". Durante la serata informativa si parlerà della imminente riforma sul "Terzo Settore", che coinvolge tutte le associazioni di volontariato e gli altri enti no profit, e dell’obbligo relativo agli aggiornamenti statutari conseguente alla riforma. Alla serata interverranno Gerardo Gatto, presidente del Vol.To, Centro Servizi per il Volontariato, Enrico Bussolino, responsabile area accoglienza, consulenza e logistica di Vol.To, e Marco Ratti, direttore di Impact Intesa Sanpaolo di Torino. «Ritengo sia doveroso organizzare un incontro informativo con le nostre associazioni, vista l'importanza e l'attualità dei temi che riguardano la nuova riforma del Terzo Settore - sottolinea la sindaca Ombretta Bertolo - Con questo provvedimento, il governo intende investire sull’innovazione sociale, in modo da rispondere ai tanti nuovi bisogni legati all’invecchiamento della popolazione, all’integrazione dei migranti, allo sviluppo della formazione permanente e all’inclusione dei cittadini più vulnerabili».