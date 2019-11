Exilles, il rave party finisce con i carabinieri

Hanno anche avuto l’accortezza di posizionarsi in un luogo tutto sommato isolato, a relativa distanza dal centro abitato di Exilles, ma la “musica a palla” ha impedito loro di passare inosservati. Così, da diversi residenti, sono partite le inevitabili segnalazioni ai carabinieri, che una volta giunti sul posto hanno agito di conseguenza. Sono stati tutti denunciati per invasione di terreni i giovani, oltre un centinaio, provenienti da tutta Italia, che nella notte di Halloween tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre hanno dato vita ad un “rave party” non autorizzato sulle aree private ai piedi del Forte di Exilles…

Su Luna Nuova di martedì 5 novembre 2019