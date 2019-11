Giaveno, un cappotto solidale per i bisognosi

Tornano i cappotti solidali. Ovvero lo stendino con abiti pesanti usati messi a disposizione dai cittadini che non li usano più, destinati a chi ne ha bisogno. Donare è semplice: chi ha un cappotto o giaccone, da uomo o da donna, per adulti i bambini, che non utilizza, lo può portare all’Ufficio turistico di piazza S.Lorenzo 34 durante l’orario di apertura (dal martedì al venerdì 9,30-12,30 e 15,30-18,30; sabato 9-13 e 15,30-19; domenica 9-19; 011/ 9374053). Gli addetti dell’ufficio lo ritireranno e controlleranno le condizioni del capo, che per essere donato deve essere integro e pulito. Se idoneo, il giaccone o cappotto verrà appeso nello stendino posto all’esterno dell’ufficio...

Su Luna Nuova di martedì 5 novembre 2019

