Orbassano: per Ginevra una nascita avventurosa

All’inizio era solo un giramento di testa, ma Michela e Graziano hanno capito subito l’urgenza: era la piccola Ginevra che aveva fretta di venire al mondo. Michela Pinto, orbassanese di 30 anni, la sera del 30 ottobre è andata a dormire come sempre. Però intorno all’1 di notte si è svegliata con qualche capogiro. Così ha chiesto al marito, Graziano Sanna, 41 anni, muratore, di accompagnarla in bagno. Proprio in quel momento è arrivata la prima contrazione. I due coniugi hanno deciso di partire immediatamente per andare all’ospedale S.Anna di Torino, dove la donna avrebbe dovuto partorire. Saliti in auto, sono partiti ma hanno fatto poca strada. Si sono dovuti fermare nei pressi della rotonda di via Castellazzo, dove la piccola è venuta al mondo poco dopo...

Su Luna Nuova di martedì 5 novembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!