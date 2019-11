Bussoleno: lavori quasi terminati, tornano a casa le famiglie evacuate

Un anno e mezzo. Forse qualche giorno in meno, è vero, ma provate voi a vedere la vostra casa, frutto di sacrifici di una vita, soltanto attraverso i buchi della rete arancione da cantiere, per 17 lunghi mesi. Certo siete stati ospitati da parenti, alcuni anche in paesi vicini, e per chi non poteva permetterselo, economicamente e logisticamente, ci ha pensato il Comune con gli alloggi di Lungodora Gastaldi. Ma non è la stessa cosa. Non è mai la stessa cosa…

Su Luna Nuova di venerdì 8 novembre 2019