Rivalta, accoltella il fratello: finisce in manette

Un litigio tra fratelli e poi le coltellate. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì in un appartamento delle case popolari di via Brodolini. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Orbassano tutto sarebbe iniziato intorno alle 18.30, al culmine di una discussione violenta per motivi futili tra due fratelli, entrambi residenti nella medesima abitazione. I militari hanno proceduto all’arresto del più giovane. il maggiore invece è stato trasportato con urgenza dall’ambulanza del 118 all’ospedale San Luigi di Orbassano. Le sue condizioni al momento sono gravi, ma non sembra in pericolo di vita...

Su Luna Nuova di venerdì 8 novembre 2019

