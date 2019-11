S.Ambrogio: donna muore investita sulla statale 25

Abitava a Chiusa San Michele ormai da una trentina d’anni Lelia Guerrieri, la donna 81enne che nel tardo pomeriggio di martedì 5 novembre ha tragicamente perso la vita dopo essere stata investita a Sant’Ambrogio da un’auto in transito sulla statale 25, esattamente di fronte al bar-tabaccheria posto a monte dell’ingresso sul lato est del paese. Il drammatico incidente si è verificato poco dopo le 18: stando alle prime testimonianze raccolte la donna, dopo aver parcheggiato di fronte al bar-tabaccheria, stava...

Probabilmente, a pensarci bene, non è quello il luogo più opportuno per ospitare due esercizi commerciali. Subito a valle di un curvone dov’è facile prendere velocità, con una quantità ridotta di parcheggi a disposizione ma al tempo stesso con un costante passaggio di clientela, vista la collocazione lungo la statale 25. Sono molti i cittadini che a caldo, nelle ore immediatamente successive all’incidente mortale in cui martedì ha perso la vita Lelia Guerrieri, hanno evidenziato sui social network la...

su Luna Nuova di venerdì 8 novembre 2019