Bussoleno, il ritorno a casa è dietro l'angolo: gli evacuati respirano

Giovanna accarezza quelle piante rigogliose che stipano la sua quota, piccola, di ballatoio del cortile interno delle case Atc di Lungodora Gastaldi, come fossero suoi figli. Rigoglioso, orgoglioso. Quell’angolo nascosto di Bussoleno è l’unico contatto con il verde che le è rimasto dopo la colata detritica del 7 giugno 2018 si è mangiata il suo orto e ha semidistrutto il suo giardino in via San Lorenzo…

Su Luna Nuova di martedì 12 novembre 2019