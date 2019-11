Giaveno, salmonella all’asilo. Quattro casi certi: «Nessun pericolo»

Sono quattro i bambini dell’asilo comunale Pio Rolla contagiati dal batterio della salmonella. Come si sia diffuso il contagio e ancora al vaglio delle autorità sanitarie. Dal Comune il sindaco raccomanda di non farsi prendere dal panico, la malattia è sgradevole ma se trattata di norma non è pericolosa...

Su Luna Nuova di venerdì 15 novembre 2019

