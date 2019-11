Un sabato di furti in bassa valle: rincorsa ai ladri, bottino recuperato

GUARDA IL VIDEO

Sabato hanno colpito quattro volte tra Bruzolo, Chianocco e Susa, e non si esclude che la banda possa essere la stessa entrata in azione a Villarfocchiardo, nei giorni di Ognissanti, e tra Susa e Sant’Antonino, la scorsa settimana. Non ci sono certezze, così come, al momento, i malviventi non hanno ancora un nome e volto. Ci stanno lavorando a tutto campo i carabinieri della compagnia di Susa, coordinati dal capitano Davide Cozzolino, che durante il week-end hanno però ottenuto un primo risultato...

su Luna Nuova di martedì 19 novembre 2019