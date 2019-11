Vaie: stipendi in ritardo, è sciopero all'Alcar

Le prime rassicurazioni verbali sono arrivate, ma lavoratori e organizzazioni sindacali non si accontentano e chiedono di passare dalle parole ai fatti. Il tutto a strettissimo giro, altrimenti sarà di nuovo agitazione. Nella giornata di ieri, lunedì 18 novembre, le maestranze dell’Alcar, stabilimento metalmeccanico legato al settore delle macchine movimento terra, dei macchinari agricoli e per le costruzioni stradali, hanno dato vita ad uno sciopero di otto ore per protestare contro il mancato versamento degli ultimi...

su Luna Nuova di martedì 19 novembre 2019