A Venaus cresce la febbre da presepe, ma tante novità sono top secret

Mancano 20 giorni all’8 dicembre, quando come da tradizione saranno accessi i riflettori e svelati al mondo. La settimana successiva, il 14 dicembre, saranno i protagonisti del percorso gastronomico che ogni anno porta in paese un migliaio di persone. Sono i presepi che anche quest’anno monopolizzeranno l’attenzione di turisti e visitatori per oltre un mese a cavallo delle festività natalizie. Che Venaus sia ormai la capitale valsusina delle natività è assodato, ma ogni anno il paese riesce a sorprendere, con singoli e borgate che mostrano al mondo di che creatività si possa vivere in val Cenischia…

Su Luna Nuova di venerdì 22 novembre 2019