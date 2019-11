Meteo: è allerta arancione su bassa val Susa e val Sangone

Il bollettino emesso alle 13 di oggi dal settore protezione civile della Regione Piemonte, in collaborazione con l'Arpa, prevede per le prossime 36 ore un livello di allerta arancione sul territorio di bassa valle di Susa e val Sangone, potenzialmente in grado a livello generale di provocare esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti, diffusi fenomeni di versante e possibili interruzioni dei servizi per nevicate, con valanghe che potranno interessare la viabilità. Sull'alta valle Susa e sulla pianura del Torinese, cintura sud-ovest compresa, è invece prevista un'allerta gialla, con fenomeni localizzati (locali allagamenti, isolate frane superficiali, disagi alla viabilità per neve, isolati fenomeni di versante).