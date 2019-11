Piogge: la bassa valle di Susa regge l’onda

Quasi tre giorni ininterrotti di pioggia, da venerdì pomeriggio a lunedì mattina, rappresentavano uno spauracchio non da poco per tutta la bassa valle di Susa, inserita da sabato nel livello di “allerta rossa” del bollettino diffuso dall’Arpa e dal settore protezione civile della Regione. Il territorio, però, ha retto bene, anche grazie ad una pioggia che è stata sì battente ma tutto sommato “educata”, caduta ad un’intensità sempre costante, senza “bombe d’acqua” in grado di provocare sconquassi: certo...

su Luna Nuova di martedì 26 novembre 2019