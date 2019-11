S.Antonino, nausea e vomito per 50 bambini: in corso le analisi dell'Asl

Sono almeno una cinquantina i bambini della scuola dell’infanzia di Sant’Antonino che, tra la serata e la notte di venerdì, hanno accusato evidenti sintomi di nausea e vomito, in alcuni casi accompagnati da diarrea. Un malessere che, avendo colpito oltre la metà degli iscritti alle cinque sezioni, una novantina in totale, non poteva certo passare inosservato: se ne sono subito fatti carico l’Asl To3, l’amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo Centopassi di Sant’Antonino, attivando tutte le procedure...

su Luna Nuova di martedì 26 novembre 2019