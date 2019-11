Collegno, cantieri metro al via: quattro anni tra sogni e pazienza

L’appuntamento è fissato per giovedì 5 dicembre. Dopo i lavori per lo spostamento dei sottoservizi, è arrivato il tanto atteso momento di far partire il cantiere che porterà alla realizzazione delle due nuove fermate Certosa e Centro per il prolungamento della metro verso Cascine Vica. Al termine dei lavori, quando cioè saranno ultimate tutte le fermate previste...

Su Luna Nuova di martedì 26 novembre 2019