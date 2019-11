«Ai Bertassi viabilità piena di pericoli»: le proposte della minoranza

Per il gruppo consiliare di minoranza “Sì Sant’Ambrogio”, la rete viaria della borgata Bertassi non può più attendere. In una memoria scritta depositata agli atti la scorsa settimana, i consiglieri Andrea Vinassa, Bruno Allegro, Norma Raimondo e Massimo Teghille evidenziano «le diverse situazioni singolari che potrebbero determinare allo stato attuale, o in futuro, condizioni di grave rischio o disagio per i cittadini», elencando i principali punti critici e i suggerimenti emersi da un recente confronto del gruppo...

su Luna Nuova di venerdì 29 novembre 2019