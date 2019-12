Avigliana, in piazza per il futuro del pianeta

Consumismo e abbigliamento inquinante sono i due bersagli contro cui venerdì scorso si è mosso il corteo del gruppo valsusino di Fridays for Future. Al mattino i ragazzi, circa duecento, hanno preso parte allo sciopero per l’ambiente indetto a Torino. Nel pomeriggio si sono radunati in piazzetta De André, da cui è parto il corteo del “Block the planet”, iniziativa di sensibilizzazione contro il consumismo sfrenato e a favore della lotta contro il cambiamento climatico. In particolare contro l’usanza nata in Usa e da qualche anno arrivata anche in Italia, del “Black friday”, la giornata degli acquisti in massa. I ragazzi hanno raggiunto il nuovo centro commerciale lungo la statale 25, attivo dalla scorsa estate...

Su Luna Nuova di martedì 3 dicembre 2019

