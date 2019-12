Piano anti-smog: sul piatto 180 milioni dalla Regione

La Regione mette sul piatto 180 milioni di euro per ridurre di 6973 tonnellate il Pm10 e di 9107 l’azoto entro il 2030, 91 milioni per gli autobus pubblici e 7,5 milioni per i privati. È il segno, secondo l’assessore regionale all’ambiente Matteo Marnati, che «dal 2020 si apre la stagione green del Piemonte». Marnati lo ha affermato ieri, lunedì 2 dicembre, all’Environment Park di via Livorno 58 a Torino durante il primo tavolo di confronto con i sindaci per fare il punto sul miglioramento della qualità dell’aria, dopo lo...

su Luna Nuova di martedì 3 dicembre 2019