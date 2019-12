Trana, Giardino botanico Rea verso la chiusura? L’ultima spiaggia è il progetto hi-tech

Se non ci saranno interventi da parte della Regione, il Giardino Botanico Rea di Trana potrebbe chiudere a fine anno. Un rischio concreto che parte dalla decisione del gestore, la Cooperativa Agricola Protuttori Val Sangone, di restituire le chiavi del Rea alla Regione, proprietaria della struttura. Decisione presa a causa del mancato trasferimento di fondi dall’ente alla società per oltre 417mila euro, ovvero i contributi non più stanziati dalla Regione dal 2014 od oggi...

Su Luna Nuova di martedì 3 dicembre2019

