Al bar di Bussoleno un caffè corretto alla marijuana

GUARDA IL VIDEO

Qualche segnalazione circa uno “strano viavai” nella zona della bar era giunta di recente ai carabinieri, che però già da tempo, in base ad alcuni indizi raccolti, fiutavano qualcosa di più che sospetto. L’indagine è approdata ad un primo punto fermo martedì sera, 3 dicembre, quando i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Susa hanno arrestato D.V., 42 anni di Bussoleno, incensurato e titolare di un bar in paese, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio…

Su Luna Nuova di venerdì 6 dicembre 2019