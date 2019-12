Moncenisio isolata ai primi fiocchi di neve, il sindaco dice No

Rimanere isolati, al Moncenisio, inteso come Ferrera, è parecchio più facile che in altri paesi. Anche di quelli di montagna. È già successo in passato e la cosa rischia di ripetersi. Anzi, si è già verificata quest’anno, con la copiosa nevicata di due settimane fa, che nel Comune più piccolo d’Italia ha steso un soffice manto di mezzo metro ma ha anche bloccato la statale 25 poco sopra Giaglione…

Su Luna Nuova di venerdì 6 dicembre 2019