Una "vertenza val Susa" sul lavoro: «Organizziamo una grande manifestazione»

Una grande manifestazione di valle per accendere i riflettori sulle forti problematiche occupazionali che investono l'intero territorio, da Bardonecchia fino a Rivoli passando per la bassa valle di Susa: l'idea è scaturita stamattina al termine dell'incontro che si è tenuto nella sala consiliare di Sant'Antonino tra i delegati rsu e le maestranze di Sogefi e Selmat, i due principali stabilimenti metalmeccanici del paese, l'amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali, per fare il punto sulla situazione delle due aziende. In entrambe è in vigore la cassa integrazione e la situazione per ora non è grave, ma preoccupa non poco in prospettiva futura, vista la forte riduzione del personale avvenuta negli ultimi anni, l'assenza di assunzioni e di investimenti e forte il calo dei volumi produttivi. La proposta, lanciata dall'assessore alle politiche del lavoro Antonio Ferrentino, è di organizzare nei primi mesi del 2020 una grande manifestazione di valle coinvolgendo anche il ministero e i vertici di Regione e sindacati.

