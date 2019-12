S.Giorio, i sindaci alla Garda: resistere contro odio e populismo

Faceva freddo anche quel giorno. La vista su San Giorio, Bussoleno e la bassa valle era migliore, non ancora oscurata dal bosco che adesso circonda la radura. Anche il luogo era simbolico. Qui alla Garda, guardando le proprie case giù in basso, i primi partigiani giurarono di combattere l’occupazione nazista e i fascisti fino alla Liberazione. Era l’8 dicembre 1943. Di lì al 25 aprile 1945 sarebbe ancora passato un lunghissimo anno e mezzo, di fatica, freddo, fame, per qualcuno morte…

Su Luna Nuova di martedì 10 dicembre 2019