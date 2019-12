Orbassano, anziana madre uccide la figlia disabile

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata domenica mattina in Clemente Ronco di 87 anni e la moglie, Maria Capello di 85 anni, avevano preparato la colazione per la mattina successiva. Il giorno dopo però l’uomo, che dormiva in un’altra sanza, si è svegliato più tardi del solito. Non trovando la moglie per casa, l’ha cercata nella stanza della figlia. Qui la terribile scoperta. Maria Capello giaceva sul letto di fianco alla figlia di 42 anni, Silvia Rocco, disabile dalla nascita, che però era morta. La madre infatti l’aveva colpita diverse volte sul capo con un martello. Così il marito si è rivolto subito ai propri vicini di pianerottolo per chiedere aiuto, i quali hanno dato l’allarme ai carabinieri...

