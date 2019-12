Botte all'anziana madre, cesanese finisce in manette

Sotto l’effetto dell’alcol ha più volte inveito contro l’anziana mamma 85enne, sputandole addosso e schiaffeggiandola. E non era la prima volta che succedeva. Anzi, era da parecchi anni che la donna subiva in silenzio, pur di continuare a stare vicino al figlio. È stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, e si trova ora rinchiuso nel carcere delle Vallette di Torino, il 45enne residente a Cesana su cui la scorsa settimana si è concentrata l’attività dei carabinieri della stazione cittadina…

Su Luna Nuova di martedì 10 dicembre 2019