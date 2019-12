No Tav: l’8 dicembre dei giovani da Susa a Venaus

È stata la marcia dei giovani, a volerle dare un titolo. Quei giovani che ai tempi del Seghino e di Venaus 2005 erano poco più che bambini, neanche ragazzini. Giovani che non hanno conosciuto sulla loro pelle il brutale sgombero dei manifestanti che presidiavano i terreni di notte per ostacolare l’avvio del “fu” cantiere del tunnel geognostico di Venaus. Giovani che non hanno vissuto l’epica riconquista di quegli stessi terreni, passata alla storia come la prima volta in cui la ribellione di un popolo ha...

su Luna Nuova di martedì 10 dicembre 2019