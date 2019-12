Rivalta: balaustre, vasi e pilastrini del Castello, restauro da 170mila euro

Partono i restauri al Castello degli Orsini. Si tratta delle balaustre ottocentesche, che si trovano nel lato meridionale del parco alto, a ridosso del torrione medievale. Sono caratterizzate da vasi in terracotta su pilastrini in muratura e da elementi decorativi forgiati in ferro battuto e mancorrenti in legno. Il restauro costerà in tutto 170mila euro e sarà finanziata parzialmente dalla Fondazione Crt, che ha stanziato 32mila euro nell’ambito del bando “Restauro cantieri diffusi 2019”, che coinvolge molti altri Comuni piemontesi e finalizzato al recupero di beni mobili ed immobili sottoposti a tutela...

Su Luna Nuova di martedì 10 novembre 2019

