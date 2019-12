S.Antonino, malesseri all’asilo: no intossicazione, colpa del norovirus

Non c’è ancora l’ufficialità, perché gli accertamenti previsti dalla legge sono tuttora in corso e gli esiti saranno resi noti non prima della prossima settimana, ma tutto fa pensare che il malessere che nella giornata di venerdì 22 novembre ha colpito 55 bambini della scuola dell’infanzia di Sant’Antonino non sia stato provocato da un’intossicazione alimentare ma da un’infezione, una gastroenterite acuta molto aggressiva di origine non batterica, che si è diffusa fra i bambini della scuola. Lo comunica l’amministrazione comunale...

su Luna Nuova di martedì 10 dicembre 2019