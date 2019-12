Condove: scuola dell'infanzia Rodari, si parte in primavera

Progetto esecutivo e bando di gara per l’appalto sono pronti: in primavera i lavori per la nuova scuola dell’infanzia potranno dunque prendere il via, con la demolizione dell’attuale edificio di via Rodari e la sua completa ricostruzione. La giunta Suppo e i tecnici comunali hanno lavorato sodo, nei mesi scorsi, per portare a termine questi ulteriori due passaggi entro la fine dell’anno. Il progetto definitivo, finanziato dalla Regione per un milione 952mila euro, è stato approfondito e parzialmente rivisto: il Comune...

su Luna Nuova di venerdì 13 dicembre 2019