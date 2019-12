S.Antonino revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini: tocca alla Segre

Probabilmente in pochi sapevano che Benito Mussolini è a tutt’oggi cittadino onorario di Sant’Antonino: non lo sarà più dal 18 dicembre, quando il titolo gli verrà ufficialmente revocato dal consiglio comunale che, contestualmente, lo conferirà alla senatrice a vita di origine ebrea Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah, recentemente divenuta bersaglio di minacce e insulti antisemiti da parte del “popolo dell’odio” che avvelena il web. Quello che andrà in scena mercoledì prossimo...

su Luna Nuova di venerdì 13 dicembre 2019