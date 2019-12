Le frane si fermano al semaforo rosso in val Clarea

Due semafori in val Clarea per avvertire in tempo del pericolo frane o rotolamento massi dal versante orografico sinistro nella zona della Gran Rotza e fermare il traffico sulla sottostante strada provinciale 255 e preservare l’incolumità di escursionisti e proprietari di baite. Grazie ad un finanziamento regionale, servito in un primo tempo anche a sgomberare la sede stradale dopo la frana che aveva bloccato la sp 255 il 7 agosto del 2018 e mettere in sicurezza le immediate vicinanze, l’amministrazione di Marco Rey ha deciso di installare i semafori, collegati con un pluviometro…

Su Luna Nuova di martedì 17 dicembre 2019