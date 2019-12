Giaveno, un ‘Festival delle luci’ da record

Un successo oltre le aspettative per il “Festival delle luci”, lo spettacolo di proiezioni a tema natalizio che dall’8 dicembre scorso abbellisce il centro storico e il parco del comune. Per l’amministrazione nel solo primo fine settimana di attività, il “Festival delle luci” avrebbe fatto arrivare in città oltre 20mila persone, che memori delle emozioni provate l’anno scorso, quando lo spettacolo ha debuttato in città, sono tornate a godersi immagini stupefacenti. Per la prima serata sono arrivati persino due pullman, da Torino e da Milano.

Su Luna Nuova di martedì 24 dicembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!